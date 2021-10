Hoffenheims Cheftrainer Sebastian Hoeneß beschreibt die Kieler Störche im Vorfeld des Pokal-Duells als „spielstarkes Team“. Als eine Mannschaft „mit gutem Charakter, die nie aufsteckt“. Dass die Nordlichter aktuell tabellarisch kriseln, ist aus Sicht des 39-Jährigen den Spätfolgen des verpassten Bundesliga-Aufstiegs sowie des Verlustes der Leistungsträger Jonas Meffert, Jae-Sung Lee und Janni Serra geschuldet. Seinem ehemaligen TSG-Kollegen und heutigen Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp drückt Hoeneß mit einer Einschränkung die Daumen: „Das Potenzial, das immer noch in der Kieler Mannschaft steckt, muss jetzt freigelegt werden. Aber erst am besten am kommenden Wochenende. Das würde ich Rappo auch wünschen.“ Am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr) gastieren die Störche im Zweitliga-Nordderby beim Hamburger SV ...