An der Donau will die MS Holstein Kiel das Ruder herumreißen: Im Duell beim Aufsteiger und Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt gilt beinahe schon: Verlieren verboten! Es gibt leichtere Einstiege für einen Cheftrainer – Marcel Rapp ist vor seinem Zweitligadebüt dennoch optimistisch.

Auf der Gegenseite agiert mit André Schubert ein ehemaliger Holstein-Trainer, der auch erst kürzlich das Ruder übernommen hat. Und – wie wir alle – nicht genau weiß, was für eine KSV da auf ihn zukommt. Dreierkette? Viererkette? Zwei echte Stürmer oder Flügelzange? Verfolgen Sie im Liveticker, wie sich Holstein in Oberbayern präsentiert!

Vorbericht

André Schubert hat zur Begrüßung jeden Kieler abgeklatscht, hält nun ein Pläuschchen mit KSV-Mittelfeldmotor Alexander Mühling.

Gelingt Holstein heute ein wichtiger Befreiungsschlag im Tabellenkeller? Das 0:2 gegen Hansa Rostock vor der Länderspielpause hat nicht eben zur Beruhigung der Kieler Nerven beigetragen. Dabei ist sich sogar Holsteins Ex-Coach André Schubert, der heute auf der Gegenseite als Trainer des FC Ingolstadt agiert, sicher: Die KSV gehört da eigentlich gar nicht hin.

Kleiner Nachtrag zur Systemfrage: Mein Kollege Marco Nehmer und ich haben uns damit auch in unserem jüngsten Podcast auseinandergesetzt. Und natürlich mit allem, was in dieser Woche sonst noch wichtig war bei der KSV. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch bis zum Anpfiff, hört doch gern mal rein!

Platzbegehung der Störche.

Noch ist es recht ruhig am Audi-Sportpark im sonnigen Ingolstadt. Mit Spannung erwarten wir das Pflichtspieldebüt von Holsteins neuem Trainer Marcel Rapp. Und vor allem, in welchem System er seine Elf auf den Rasen schickt. Wird es das beinahe schon erwartete 3-5-2? Oder bleibt es beim Kieler 4-3-3? Wenn die Aufstellungen um 12.30 Uhr kommen, dürften wir mindestens eine Ahnung haben.

Ein herzliches Moin und Willkommen zum Liveticker von der Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Holstein Kiel. Für die Störche gilt es heute, beim Tabellenletzten am besten dreifach zu punkten, um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Mein Name ist Niklas Schomburg, ich werde Euch heute durch die 90 Minuten begleiten. Bis zum Anpfiff haben wir noch etwas Zeit, also machen wir uns wie immer anständig warm!

Für die anderen norddeutschen Teams gibt es am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga eine klare Unterteilung: ein Spitzenspiel und eine Mittelfeldpartie. Der FC St. Pauli gastiert am Sonnabend (13.30 Uhr/Sky) beim Sechsten 1. FC Heidenheim und will auch nach dem zehnten Spieltag an der Tabellenspitze stehen. Mit einem Sieg würden die Hamburger ihre Serie auf vier Siege ausbauen. Trainer Timo Schultz warnt vor dem schnellen Umschaltspiel der Ostwürttemberger.

Der siebtplatzierte Hamburger SV erwartet um 20.30 Uhr (Sport1, Sky) nicht nur den Tabellenzwölften Fortuna Düsseldorf, sondern auch rund 40 000 Zuschauer. Das wäre Rekord seit Beginn der Pandemie. Die zahlenmäßige Begrenzung auf den Zuschauerrängen fällt wegen der erstmals geltenden 2G-Regel (getestet, genesen) ebenso wie die Maskenpflicht weg. Nach dem schwachen Spiel bei Erzgebirge Aue (1:1) wollen die Norddeutschen ein anderes Gesicht zeigen.