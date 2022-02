Kiel

Hoch im Norden weiß man, mit Wind umzugehen. „Die Jungs hier kennen sich mit dem Wind aus. Die wissen, was zu tun ist“, sagte Holstein Kiels Chefcoach Marcel Rapp am Donnerstag mit Blick auf den angesagten Orkan. Hoch im Norden ist man auf der Aufholjagd und setzt zum Höhenflug an. Seit dem 1:2 in Nürnberg Mitte Dezember ungeschlagen, dem Abstiegssumpf entkommen, auf dem Weg in die obere Tabellenhälfte – läuft bei den Störchen.

Das nächste Spiel aber, das wissen wir spätestens seit Sepp Herberger, ist immer das schwerste. Nur bei Matthias Sammer, da war das nächste Spiel immer das nächste. Egal: Am Sonnabend ist der Karlsruher SC zu Gast im Holstein-Stadion und nimmt Anlauf auf die Festung Kieler Förde, die seit der Übernahme von Trainer Marcel Rapp uneinnehmbar ist (vier Siege, zwei Unentschieden). Besteht Holstein auch gegen wieder erstarkte Badener mit Sturmkante Philipp Hofmann? In unserem Liveticker verpassen Sie nichts!