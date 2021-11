Ein bitterer Nachmittag für die Störche. Holstein Kiel verliert sein Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim mit 1:2. In der zweiten Hälfte lange überlegende Kieler kassieren fünf Minuten vor Schluss durch ein Traumtor von Robert Leipertz das 1:2. Die KSV hatte sich nach dem frühen Nackenschlag nach 47 Sekunden durch Kühlwetter beständig gesteigert und sich den Ausgleich von Bartels nach einer halben Stunde nachträglich mehr als verdient. Der Siegtreffer der Gastgeber fiel in einer Phase, in der eigentlich die Störche am Drücker waren. Am Ende zeigten sich der FCH aber effektiver.