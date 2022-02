Holstein Kiel vor Charaktertest bei Hannover 96

Kiel

Gelingt der KSV Holstein am Freitagabend bei Hannover 96 nach der 0:2-Heimschlappe gegen den Karlsruher SC der Turnaround? Die Niedersachsen ließen am vergangenen Sonntag mit einem 3:0-Sieg beim FC St. Pauli aufhorchen und gehen somit in das Flutlichtspiel gegen die Störche.

Ein Wiedersehen wird es dabei mit Jannik Dehm geben. Der 25-jährige Rechtsverteidiger wechselte im Sommer 2021 nach drei Jahren in Kiel zu 96. „Ich habe da drei Jahre verbracht, das ist natürlich kein normales Spiel für mich. Am Ende ist es dann aber doch ein Spiel wie jedes andere, weil es um drei Punkte geht. Wir wollen gewinnen, und da ist es mir egal, ob auf der anderen Seite meine alten Kollegen sind. Mit Finn Porath und Thomas Dähne habe ich diese Woche schon telefoniert. Wir haben geflachst, es gibt aber keine Wette“, sagte Dehm.

Vor dem Spiel rückt das Sportliche aber nochmal in den Hintergrund: Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine werden die beiden Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und Holstein Kiel zunächst eine Schweigeminute als Zeichen der Anteilnahme abhalten. Die Aktion sei in „Gedenken an die Menschen in der Ukraine“, twitterte Holstein Kiel am Freitagmittag.