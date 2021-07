Wolfsburg

Dritter Test der Saisonvorbereitung für Holstein Kiel: Die Störche gastieren am Mittwoch um 16 Uhr beim VfL Wolfsburg, wollen gegen den Vierten der Bundesliga-Saison 2020/21 weiter an ihrer Form für die in der kommenden Woche beginnende Zweitliga-Spielzeit arbeiten. Nach dem starken 1:1 gegen Brøndby IF soll gegen die Wölfe der nächste spielerische Entwicklungsschritt gelingen.