Kiel

Jetzt startet die Sommervorbereitung für die KSV in die heiße Phase: Am Freitag (15.30 Uhr) geht es für Holstein Kiel im Citti-Fußball-Park in Projensdorf gegen den dänischen Erstligisten Randers FC. Die Skandinavier werden zum ersten Prüfstein und zur ersten Standortbestimmung vor der am 25. Juli mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli beginnenden Zweitliga-Saison. Für Jann-Fiete Arp, Julian Korb und Co. wird die Partie gegen Randers zugleich das Debüt im Kieler Trikot sein.