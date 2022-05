Holstein-Party! Kiel schlägt Nürnberg mit 3:0

Spiel beendet! Endstand: 3:0

Schluss an der Förde! Holstein Kiel gewinnt völlig verdient, auch in der Höhe, mit 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg und beendet die Heimspiel-Saison damit mit einem Dreier. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und wünschen Euch noch einen schönen Sonntag!