Sandhausen

Für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel neigt sich eine turbulente Saison dem Ende entgegen. Am Sonntag um 15.30 Uhr starten die Störche beim SV Sandhausen in das letzte Spiel der Saison. Nicht mit dabei: Mittelfeldstratege Lewis Holtby. Der Deutsch-Engländer sah beim letzten Heimspiel der Saison, gegen den 1. FC Nürnberg, seine fünfte Gelbe Karte. Dafür rücken mit Fiete Arp und Ahmet Arslan zwei zuletzt verletzte Akteure wieder in den Kader.

Holstein-Coach Marcel Rapp betonte bereits am Freitag, die Partie gegen den SVS nicht abschenken zu wollen. „Wir sind Sportler und wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist auch eine Sache der Haltung. Wir haben unseren Job erledigt, aber wir stellen den Spieltrieb nicht ein. Wir wollen jeden Tag das Maximale aus uns herausholen“, so Rapp deutlich. Ob den Störchen das gegen die Sandhäuser gelingen wird, lesen Sie im Liveticker!

Von Niklas Heiden