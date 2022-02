Kiel

Seit vier Spielen ist Holstein Kiel in der Zweiten Liga ungeschlagen, mit zwei Siegen und zwei Remis verschafften sich die Störche Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Gelingt es der KSV, diesen Trend gegen Fortuna Düsseldorf zu bestätigen, winken ruhige Fahrwasser – der Vorsprung auf die in dieser Saison bisher enttäuschenden Fortunen betrüge dann acht Punkte.

Düsseldorf aber kommt mit einem neuen Sturm-Schwergewicht an die Förde: Daniel Ginczek wechselte im Winter-Transferfenster aus Wolfsburg an den Rhein. Mit „Otschi“ Wriedt hat aber auch Holstein einen neuen Angreifer in den eigenen Reihen. Wer wird das Duell der Sturm-Neuzugänge für sich entscheiden? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!