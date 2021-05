Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer: „Was für eine Dramatik, was für ein Kraftakt. Am Ende hat es leider nicht gereicht. Auch wenn das ganz große Ziel verpasst wurde: Die Störche haben in diesem Jahr Unglaubliches geleistet. Wenn man den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale und den Sieg über den FC Bayern in der zweiten Pokalrunde hinzunimmt, war dies mit Sicherheit die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte seit dem Meistertitel 1912.“