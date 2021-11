Kein Glück mit Osmers: Unparteiischer der heutigen Partie ist Harm Osmers. Der Diplom-Betriebswirt aus Hannover (Fifa-Schiedsrichter seit 2020) war bislang in der Zweiten Liga kein Glücksbringer für die Kieler Störche: In den drei Holstein-Heimspielen der Aufstiegssaison 2017/18, in denen der 36-Jährige als Schiedsrichter auf dem Rasen stand, gab's ein 0:1 gegen den FC St. Pauli, ein 0:0 gegen Ingolstadt sowie ein 1:3 gegen Nürnberg – eine Niederlage, die die Hoffnungen der Störche auf einen direkten Bundesliga-Durchmarsch am 23. April 2018 zerstörte. Zum Jahresauftakt 2021 unterlag Holstein mit Osmers an der Pfeife am 3. Januar – erneut in eigenem Stadion – dem VfL Osnabrück mit 1:2.