Dresden

Wo vor dem Spiel gegen den Hamburger SV noch dunkle Wolken hingen, scheint mittlerweile wieder die Sonne: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist nach dem 1:0 im Nordduell bei gleichzeitiger Niederlage von Dynamo Dresden neun Punkte in Front, kann den Liga-16. mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen (Sbd., 13.30 Uhr) auf satte zwölf Zähler distanzieren. Das wäre sie dann, die Vorentscheidung am 30. Spieltag.

Es solle, so sagt es der gegen den HSV überragende Torwart Thomas Dähne, doch „mit dem Teufel zugehen, wenn das für uns bei dann noch vier ausstehenden Spielen nicht reicht“. Die KSV dürfte, anders als noch am vergangenen Sonntag, diesmal deutlich offensiver vorgehen. Aber auch Dynamo wird mitspielen, so erwartet es zumindest Holstein-Coach Marcel Rapp: „Wir müssen uns auf einen Gegner einstellen, der Fußball spielen will und der mehrfach unter Wert geschlagen worden ist. Dresden wird alles raushauen.“