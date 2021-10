Der Schiedsrichter des Nordderbys heißt Marco Fritz. Der 44-jährige Bankkaufmann aus Korb ist seit 2012 Fifa-Unparteiischer. Unter seiner Leitung sind die Störche in zwei Spielen in Liga zwei ungeschlagen. Zuletzt stand Korb beim 2:2 in Sandhausen am 22. Dezember 2012 auf dem Rasen. Hinter seiner ersten Partie im Bundesliga-Unterhaus mit Kieler Beteiligung steht ein fettes Ausrufezeichen: 3. August 2018, HSV – Holstein 0:3 – wenn das kein gutes Omen ist?!!!