Kiel

Die Generalprobe konnte das Team von KSV-Coach Ole Werner am vergangenen Wochenende gegen den Drittligisten Hansa Rostock mit 3:1 gewinnen. Jetzt erwarten die Störche den südbadischen Oberligisten 1. FC Rielaslingen-Arlen in der 1. Runde des DFB-Pokal. Der Oberligist musste das Heimrecht abtreten.

"Wir mussten dem großen Druck nachgeben, der uns seitens des DFB aufgebürdet wurde. Mit den vielfältigen Hygienebestimmungen, die momentan bei DFB-Spielen herrschen, kam nur ein bundesligataugliches Stadion in Frage. Selbst Stadien wie in Pfullendorf und Villingen wurden abgelehnt und nur wiederum das Schwarzwaldstadion in Freiburg wäre möglich gewesen. Wir haben alle Kontakte spielen lassen, selbst der Draht zum DFB Präsidenten und ehemaligem SC Freiburg Präsidenten Fritz Keller, den Peter Dreide eingeschaltet hatte, hat nichts genützt und wir haben vom SC Freiburg mangels Personal in der Urlaubszeit und dem drauffolgenden Bundesligastart, eine Absage bekommen", heißt es auf der Homepage des Oberligisten.

