Anfällig: Der Liga-Primus aus Hamburg hat mit acht Siegen in acht Spielen eine makellose Bilanz. Die allerdings nur am heimischen Millerntor. Auswärts kassierten die Boys in Brown bereits drei Niederlagen bei drei Remis und drei Siegen (Torverhältnis in fremden Gefilden: 13:15). Die Störche hingegen sind unter Chefcoach Marcel Rapp im Holstein-Stadion noch ungeschlagen (zwei Unentschieden gegen Darmstadt und Sandhausen, zwei Siege gegen Dresden und Werder Bremen). Unter Flutlicht haben die Kieler zudem noch keine Niederlage kassiert. Geht das was heute Abend?