Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonnabend um 13.30 Uhr in der Benteler-Arena beim aktuellen Tabellenführer SC Paderborn 07 an. Gelingt den Störchen nach einer turbulenten Woche und dem Rücktritt von Trainer Ole Werner der Turnaround? KN-online berichtet live ab 12.15 Uhr von der Partie.