Spiel zwei für Marcel Rapp als Chefcoach der Störche in der 2. Bundesliga. Nach dem enttäuschenden 1:1 bei Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt am vergangenen Sonnabend traf Holstein bei der Heimpremiere des neuen Trainers auf Darmstadt 98. Die Hessen reisten mit einer breiten Brust nach Kiel, haben am vergangenen Wochenende Bundesliga-Absteiger Werder Bremen mit 3:0 weggeputzt.

Die KSV wollte dagegen halten und am liebsten einen Befreiungsschlag landen (hier geht es zu unserem Vorbericht) - dazu kam es leider nicht ganz. Die Störche spielten eine starke erste Hälfte, gingen mit 1:0 in Führung, kassierten aber fast postwendend den Ausgleich. Und dann kam Darmstadt in der zweiten Hälfte gefährlich auf.

Holstein Kiel - Darmstadt 98: Wir haben live aus dem Holstein-Stadion berichtet

1:1 41' Luca Pfeiffer Alexander Mühling 38' 1:0

Nachbericht

Und damit beenden wir diesen Liveticker aus dem Holstein-Stadion. Schön, dass Ihr mit dabei wart! Am Dienstag geht es für die Störche schon weiter. Der DFB-Pokal steht an. Ab 18.30 Uhr sind die Kieler bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Für Trainer Marcel Rapp wird es eine schnelle Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Ob er mit der KSV das nächste Pokalmärchen schreiben kann? Wir werden es sehen. Bis dahin, ein schönes Wochenende, bleibt gesund!

In der Tabelle bringt Holstein Kiel der Punkt zunächst nicht weiter. Die KSV steht mit zehn Punkten auf Platz 15 und könnte am Sonntag bei einem Sandhäuser Sieg gegen Werder Bremen auf den Relegationsrang 16 abrutschen.

Hat Holstein Kiel gegen Darmstadt einen Punkt gewonnen oder verloren? Bis zum verdienten Führungstor durch Alexander Mühling (37.) zeigten die Störche einen imponierenden Auftritt, der den Kick vom vergangenen Wochenende beim FC Ingolstadt schnell vergessen ließ. Im Heimspieldebüt von Marcel Rapp lief Holstein früh an, war stark im Gegenpressing und hatte auch aus dem Spiel heraus genug Chancen auf ein Tor. Der schnelle Ausgleich war aus Kieler Sicht bitter. Nach dem Seitenwechsel verlor Holstein seinen Offensivfaden ein wenig, ließ gegen das torgefährlichste Team der Liga aber wenig zu.

Und jetzt ist das Spiel vorbei. Schiedsrichter Patrick Alt macht Schluss. Holstein Kiel und Darmstadt 98 trennen sich mit 1:1.

Spiel beendet! Endstand: 1:1

2. Halbzeit

90'+5 Mees wird von Alt zurückgepfiffen, weil er den Ball im Laufduell mit der Hand gespielt haben soll.

90'+5

90'+4 Auch Dähne kann einen Darmstädter Freistoß aus dem Halbfeld ohne Probleme sichern.

90'+4 Holtby im Doppelpass mit Skrzybski, doch der Mittelfeldmann hat anschließend zu viel Wiese und Gegenspieler vor sich. Seine Flanke pflückt Schuhen locker runter.

90'+2 Gibt es noch den Lucky-Punch für eines der beiden Teams?

90'+1 Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

90' Auswechslung SV Darmstadt 98 Ausgewechselt: Mathias Honsak. Eingewechselt: Aaron Seydel. Auch der Ex-Kieler Seydel darf noch ein paar Minuten auf das Feld.

90' Darmstadt lässt sich jetzt tief fallen und der KSV fällt wenig ein.

89' Holstein baut das Spiel über die linke Seite auf.

87' Noch vier Minuten auf der Uhr. Die Nachspielzeit dürfte nicht all zu üppig ausfallen.

Mit dieser Elf trat Holstein gegen Darmstadt an: Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, Kirkeskov - Erras, Mühling, Bartels - Porath, Pichler, Reese.