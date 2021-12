Kiel

„Am Samstag wird der Platz brennen“, hatte KSV-Flügelflitzer Fabian Reese vor dem Kellerduell gegen den SV Sandhausen angekündigt. Vier Punkte trennten die beiden Teams in der Tabelle der Zweiten Fußball-Bundesliga zuvor – und auch nach dem Spiel.

Das „Sechs-Punkte-Spiel“ endete 2:2. Holstein betrieb viel Aufwand, hatte Chancen, geriet aber zweimal in Rückstand. So müssen die Störche froh sein, dass Skrzybski noch der Ausgleich in der Schlussphase gelang. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Liveticker: Holstein Kiel gegen SV Sandhausen

Steven Skrzybski 83' 2:2 1:2 72' Aleksandr Zhirov 1:1 26' Cebio Soukou Benedikt Pichler 20' 1:0

Nachbericht

Abpfiff . Holstein Kiel kommt nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Sandhausen hinaus. In der Drangphase der Kieler schockten die Gäste die Hausherren mit dem Führungstreffer von Zhirov (72.). Dem eingewechselten Steven Skrzybski gelang in der 83. Minute zumindest noch der Ausgleichstreffer. Fazit: Das Remis hilft im Abstiegskampf weder den Störchen, noch den Gästen. Ich verabschiede mich bei euch und wünsche ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns am kommenden Freitag gegen den FC St. Pauli wieder.

Spiel beendet! Endstand: 2:2

2. Halbzeit

90'+4 Wahnsinn, was hier los ist. Arp kommt nach Kirkeskov-Flanke einen Tick zu spät.

90'+4 Kirkeskov flankt in den Strafraum - zu weit für Phil Neumann.

90'+3 Auswechslung SV Sandhausen Ausgewechselt: Cebio Soukou. Eingewechselt: Janik Bachmann.

90'+2 Gelbe Karte (Foul) SV Sandhausen Charlison Benschop

90'+2 Drewes fängt einen weiten Ball von Wahl ab.

90'+1 Das Kieler Publikum peitscht ihr Team nach vorne.

90'+1 Drei Minuten Nachspielzeit - Was passiert hier noch?

89' Gelbe Karte (Foul) SV Sandhausen Marcel Ritzmaier

89' Was für eine spannende und rasante Schlussphase.

86' Puhhhhh.....eine weite Flanke von Jonas Sterner fliegt durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei.....knapp am linken Pfosten vorbei.

85' Da ist der Ausgleich für die Störche: Der Ball prallt nach einem Schuss von Arp gegen den Pfosten, von dort zu Drewes, der den Ball vor die Füße von Skrzybski prallen lässt.

83' Tor! Holstein Kiel Steven Skrzybski

82' Freistoß Holstein Kiel Mikkel Kirkeskov

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Wichtige Infos zum Spiel:

Holstein Kiel - SV Sandhausen 2:2 (1:1)

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, Kirkeskov - Holtby (77. Sander), Mühling (77. Skrzybski) - F. Bartels (70. Arp), Porath, Reese (77. Sterner) - PichlerSV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Schirow, Okoroji - Zenga, Ritzmaier - Ajdini, Esswein (70. Sicker), Soukou (90.+3 Bachmann) - Testroet (70. Benschop)

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin) – Zuschauer: 7879

Tore: 1:0 Pichler (19.), 1:1 Soukou (26.), 1:2 Schirow (72.), 2:2 Skrzybski (83.)Gelbe Karten: Kirkeskov (2), Holtby (4) / Esswein (4), Soukou (3), Diekmeier (4), Ritzmaier (5), Benschop (2)

Beste Spieler: Reese, Pichler / Drewes, Soukou