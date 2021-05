Am Wochenende können sich die Störche nun in Ruhe anschauen, was die Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg so macht. Und wer weiß, vielleicht lässt Fürth ja gegen den Karlsruher SC (Sonnabend, 13 Uhr) was liegen? Oder der HSV am Montag gegen Nürnberg? Davor allerdings ist die KSV schon wieder gefordert: Während der HSV erst um 20.30 Uhr spielt, empfängt Holstein am Montag schon um 18 Uhr Hannover 96 zum Nachholspiel.