Mir bleibt nun nur noch, mich von Euch und Ihnen zu verabschieden. Ich hoffe, der Ticker hat Gefallen gefunden - am Herstellen des richtigen Ergebnisses arbeite ich noch (wobei das in den vergangenen Wochen ja eigentlich sehr gut funktioniert hat). Wir und vor allem die Störche dürfen nun eine ganze Woche durchatmen (ich weiß gar nicht mehr, wie das geht), und dann geht es am Pfingstsonntag erneut um den Bundesliga-Aufstieg.



Bochum, Fürth und die KSV machen dann direkten Aufstieg und Relegation unter sich aus. Kiel trifft im Holstein-Stadion dabei auf Darmstadt 98 mit vielen Ex-Kielern um Trainer Markus Anfang, Fußballgott Patrick Herrmann und Co., Bochum empfängt den SV Sandhausen, Fürth hat auf dem Papier mit Fortuna Düsseldorf wohl die schwerste Aufgabe.



Im Laufe des Abends findet Ihr auf KN-Online und natürlich auch nochmal hier verlinkt den Spielbericht vom 2:3 in Karlsruhe inklusive der Spielernoten sowie Stimmen und den Nachspielzeit-Kommentar. Ich wünschen trotz des Ergebnisses einen schönen Rest-Sonntag!