Kiel

Ein bisschen Verlässlichkeit inmitten des Neuen: Holstein Kiel testet am Donnerstag bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegen einen dänischen Erstligisten. Am Donnerstag ab 14 Uhr treffen die Störche auf Silkeborg IF.

Doch das war es dann schon mit dem Bewährten: Mit dem ersten Auftritt von Cheftrainer Marcel Rapp beginnt für die KSV eine neue Ära. Wie sich die Kieler unter seiner Leitung präsentieren, erfahren Sie im Liveticker!

Liveticker ab 14 Uhr: Holstein Kiel gegen Silkeborg IF

Ihnen wird der Liveticker nicht angezeigt? Dann klicken Sie hier.