Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Mittwoch um 14 Uhr im Citti-Fußball-Park zum ersten Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Drittligisten TSV Havelse an. Das Team von Coach Rüdiger Ziehl steht mit 13 Punkten am Tabellenende der Dritten Liga. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!