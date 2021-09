Fünf Meistertitel und sechs Pokalsiege stehen in der Geschichte von "VB" zu Buche - die letzten Trophäen gewannen die Mannen aus "Trekantomraadet", dem sogenannten Städtedreieck in Süddänemark, allerdings in den 1980er-Jahren. Nach der Wiedergründung spielte Vejle bis 2018 in der Zweiten Liga. Dann gelang der erste Aufstieg seit der Wiedergründung, dem ein krachender Abstieg folgte. 2020 gelang der direkte Wiederaufstieg, in der vergangenen Saison wurde BK Zehnter und musste in die Abstiegsrunde, rettete sich aber vor dem erneuten Gang in die Zweitklassigkeit.