Regensburg

Holstein Kiel bläst in der Zweiten Fußball-Bundesliga zur Aufholjagd. Ein Sieg am Sonntag 13.30 Uhr beim SSV Jahn Regensburg – und das Wort „Abstiegskampf“ dürfte sich vorerst aus dem Kieler Sprachgebrauch verabschieden. Aber Vorsicht: Mit dem Tabellensiebten wartet auf die KSV eines der Überraschungsteams dieser Saison. Durch das 3:0 gegen den SV Sandhausen am vergangenen Wochenende haben die Regensburger zudem ihre kleine Ergebniskrise zum Jahresende überwunden.

3:0 hieß es aus Sicht des SSV auch im Hinspiel gegen die Störche im Holstein-Stadion. Doch inzwischen steht eine andere KSV-Mannschaft auf dem Platz, die – wie auf Schalke bewiesen – selbst in „Notbesetzung“ funktioniert. Wen Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp gegen den Jahn aufbieten kann, entscheidet sich dabei wohl erst kurzfristig, mit Kapitän Hauke Wahl, Jonas Sterner und Mikkel Kirkeskov sind drei neue Ausfälle hinzugekommen. Alles rund um’s Spiel im Jahnstadion lesen Sie hier ab 12 Uhr im Liveticker.