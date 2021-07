Ring frei zum wohl härtesten Kampf um die Aufstiegsplätze, den die Zweite Liga je gesehen hat! Kann Holstein Kiel auch in diesem Jahr ein Wort an der Tabellenspitze mitreden? Die Störche starten am Sonntag um 13.30 Uhr beim FC St. Pauli in die Saison. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!