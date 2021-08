Zwar begannen die Störche in beiden Halbzeiten schwungvoll und zeigten sich zumindest in wenigen Phasen spielerisch verbessert - am Ende aber steht vorne wieder die Null, und hinten musste Gelios den Ball dreimal aus dem eigenen Netz holen. Nach den Gegentoren war die Kieler Verunsicherung spürbar, und am Ende lief dann fast gar nichts mehr zusammen. Mit solchen Leistungen wird sich die KSV vorsehen müssen, dass es nicht in Richtung Dritte Liga geht.