Auch wenn der Ligabetrieb für zwei Wochen ruhte, war doch vieles los in der Zweiten Bundesliga - damit sind nicht nur die Ermittlungen wegen eines angeblich gefälschten Impfzertifikats gegen Ex-Störche-Trainer Markus Anfang gemeint. Der 47-Jährige ist gestern bei Werder Bremen vor dem 1:1 am Abend gegen Schalke 04 zurückgetreten. Nein, vor allem die bundesweit stark steigenden Corona-Zahlen bereiten Sorgen. Droht bald wieder ein Zuschauerausschluss? In der Voith-Arena in Heidenheim gilt heute die 2G-Regeln beim Einlass. Genau wie am kommenden Wochenende im Holstein-Stadion gegen - genau - Werder Bremen.