Neben der sportlichen Talfahrt gab es für Dynamo unter dieser Woche weitere schlechte Nachrichten: Am Mittwoch hatten die Sachsen mitgeteilt, dass es im Umfeld der Mannschaft einen Corona-Fall gegeben hat. Das heutige Spiel hat das nicht beeinflusst. Da alle Spieler geimpft sind, müssen sie – sofern sie symptomfrei sind – den Regularien der Behörden und der Deutschen Fußball Liga zufolge nicht in Quarantäne. Schwerer wog dagegen der Corona-Ausbruch bei Dynamos Gegner in der Vorwoche: 18 Spieler des SV Sandhausen wurden am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Am heutigen Nachmittag hat die DFL die Sonntagspartie beim FC St. Pauli abgesetzt. Gute Besserung an dieser Stelle an alle Erkrankten!