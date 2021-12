Bilanz: Acht Mal standen sich die KSV Holstein und der SV Sandhausen bislang in Liga zwei gegenüber. Die Ausbeute aus Sicht der Störche: Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen (2:3, 1:3 – beide am Sandhäuser Hardtwald). Kurios: Drei Partien in den zurückliegenden vier Spielzeiten im Bundesliga-Unterhaus fanden kurz vor Weihnachten statt, jeweils in Sandhausen. Unvergessen zudem der 30. Juli 2017, das erste Zweitligaspiel der Störche nach dem Aufstieg. Als Marvin Ducksch in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Freistoßschlenzer nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand zum 2:2-Endstand traf. Der Torschrei war mutmaßlich der lauteste in der vierjährigen Kieler Zweitliga-Zugehörigkeit.