Darmstadt

Nach dem so wichtigen Sieg vor der Länderspielpause gegen den FC Ingolstadt (1:0) geht es für die Störche nach Hessen: Am Sonnabend (13.30 Uhr) gastiert Holstein Kiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98. Von Siegpflicht kann diesmal keine Rede sein, dafür ist der Tabellendritte zu gefestigt. Aber die KSV braucht weiterhin jeden Zähler.

„Wir wissen um die Situation. Wir haben 34 Punkte – das reicht nicht, um die Liga zu halten“, sagte Trainer Marcel Rapp am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Vorteil Holstein: Die personelle Situation ist nicht mehr ganz so angespannt wie noch in der Vorwoche. Und: Bei den Darmstädtern hat es jüngst einen Corona-Ausbruch gegeben. Erst der Aufstellungsbogen wird darüber Auskunft geben, wer letztlich spielen kann. Wir halten Sie ab 12 Uhr mit unserem Liveticker auf dem Laufenden.