Holstein Kiel tritt am Sonntag (13.30 Uhr) zum Jahresauftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 an. Gelingt den Störchen nach dem 3:0-Sieg im letzten Ligaspiel gegen Spitzenreiter St. Pauli der nächste Coup? Alles rund um’s Spiel lesen Sie ab 12 Uhr bei uns im Liveticker.