Liveticker: Karlsruher SC gegen Holstein Kiel

Die Kieler Aufstellung bietet einige Überraschungen und ein Fragezeichen. So bleibt dem Österreicher Benedikt Pichler (24), für eine kolportierte Ablöse von einer Million Euro einen Tag vor Ende der Transferperiode von Austria Wien verpflichtet, seine Pflichtspiel-Premiere im Holstein-Trikot von Beginn an verwehrt. Stattdessen steht Fiete Arp (21), Torschütze zum 1:0 beim jüngsten 3:0-Heimerfolg gegen Aue, in der Startelf. Mikkel Kirkeskov vertritt zudem den auf der Bank sitzenden Johannes van den Bergh als Linksverteidiger. Die Störche sind mit einem Schmalspuraufgebot von nur 18 statt der möglichen 20 Profis nach Karlsruhe geflogen. Neben den sieben bekannten Verletzten fehlen auch Noah Awuku (Regionalliga-Einsatz gegen den HSV II) und Innenverteidiger Stefan Thesker (Grund noch unbekannt).