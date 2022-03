Holstein Kiel steht im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt mächtig unter Druck. Gegen den Tabellenletzten muss ohne den an Corona erkrankten Cheftrainer Marcel Rapp im Holstein-Stadion ein Sieg her, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Unser Liveticker startet um 12 Uhr.