Aue

Ein Punkt auf Schalke, Siege in Regensburg und gegen Düsseldorf, dazu das famose 3:0 gegen St. Pauli vor dem Jahreswechsel – Holstein Kiel ist in der Zweiten Fußball-Bundesliga in Top-Form. Doch auch die nächste Aufgabe für die KSV hat es in sich: Beim FC Erzgebirge Aue erwartet die Störche ein Team, das in akuter Abstiegsnot schwebt und zum Punkten verdammt ist.

Dabei sparen die Sachsen nicht mit martialischer und irgendwie merkwürdiger Wortwahl, wie etwa Keeper Martin Männel, der sagte: „Wir werden, wie auch unsere Vorfahren aus dem Gebirge, gegen jede Widrigkeit ankämpfen, so wie das 100 Jahre zurück in unserer Region immer getan wurde.“ Bei gut 4000 Zuschauern im Erzgebirgsstadion verspricht das einen heißen Tanz. Verfolgen Sie das Freitagabendspiel bei uns im Liveticker!