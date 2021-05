Kiel

Zweimal verpasste Holstein in der regulären Zweitligasaison den direkten Aufstieg, im Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln aber schoss sich die KSV in Persona Simon Lorenz zum 1:0-Erfolg und einer damit verbundenen guten Ausgangslager für das Rückspiel im Holstein-Stadion.

Das steigt am Sonnabend um 18 Uhr. Noch 90 Minuten trennen die Störche vom Aufstieg in die Eliteklasse des deutschen Fußballs. Oder werden es am Ende durch ein Kölner 1:0 gar 30 Minuten mehr - auf die Spitze getrieben durch ein Elfmeterschießen? Die Ausgangslage ist klar: Ein Remis reicht der KSV, um den Aufstieg in der regulären Spielzeit klarzumachen.

Zu allem rund um die Partie der KSV gegen den 1. FC Köln, zu dem erstmals wieder Fans im Stadion zugelassen sind, berichten wir im Liveblog.