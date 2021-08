Nicht mal mehr eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Die Spannung steigt: Wie kommt Holstein heute in die Partie? Noch steht in der Liga kein Tor auf der Habenseite der Kieler. Aber: Auch ein 0:1-Rückstand dürfte heute kein Beinbruch sein - schließlich gewann in den vergangenen vier Partien zwischen KSV und Jahn nie die Mannschaft, die in Führung ging (drei Niederlagen, ein Remis). Zuletzt profitierten die Störche davon: Sie egalisierten im Nachholspiel im Mai gleich zwei Rückstände und gewannen am Ende mit 3:2.