Schiedsrichter heute Abend ist mit Manuel Gräfe der wohl beste deutsche Unparteiische. Der 47-jährige Sportwissenschaftler aus Berlin wird seine Karriere am Saisonende beenden. Beenden müssen - in den vergangenen Monaten gab es reichlich Diskussionen über die Altersgrenze von 47 Jahren. Denn eigentlich sind sich alle einig: Gräfe hat alles, was man braucht, noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau zu pfeifen. Hilft aber nix - der DFB ist eben ein Verband, und in Verbänden besteht man einfach auf seinen Prinzipien.



Wie auch immer - auch in der aktuellen Saison hat Manuel Gräfe bereits ein Spiel der KSV Holstein geleitet: die 1:2-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth. Gräfe (Kicker-Note 2) konnte aber nichts dafür. In Kiel assistieren ihm heute Markus Sinn und Marcel Schütz, der Vierte Offizielle ist Lukas Benen, Videoassistent ist Florian Badstübner.