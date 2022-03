Rostock

Holstein Kiel rutscht in der Zweiten Fußball-Bundesliga immer weiter in den Tabellenkeller. Am Freitag verloren die Störche bei Hansa Rostock die vierte Ligapartie in Folge. Die Defensive zeigte sich beim Ostsee-Duell erneut nicht sattelfest und fehleranfällig. So stand die KSV trotz der Ausgleichstreffer von Alexander Mühling und dem Eigentor von Rostocks Verteidiger Calogero Rizzuto nach Kopfball von Benedikt Pichler am Ende mit leeren Händen da. Der Liveticker von der Partie zum Nachlesen.

Liveticker: Holstein Kiel zu Gast bei Hansa Rostock