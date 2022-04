Schluss - Aus - Ende!!! Holstein Kiel schlägt den Hamburger SV durch einen Treffer von Otschi Wriedt in der 20 Minute mit 1:0. Während die Gäste es in der ersten Halbzeit versäumten, ihre drückende Überlegenheit in Tore umzumünzen, hielten die Störche im zweiten Durchgang gut mit. Es war ein Wechselbad der Gefühle über die 90 Minuten, mit dem besseren Ende für die Störche. 70:30 Prozent Ballbesitz für den HSV zeigen, dass der Fußball ein Ergebnissport bleibt. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche noch einen schönen Restsonntag.