Kiel

Noch ein Schritt bis zum Klassenerhalt: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim endgültig für klare Verhältnisse sorgen, was den Verbleib im Bundesliga-Unterhaus angeht. Bei dann noch drei ausstehenden Spielen wird im Erfolgsfall somit vorzeitig Planungssicherheit herrschen.

Gegen die Heidenheimer konnte man zuletzt allerdings sechsmal in Serie nicht gewinnen. Schmerzlich in Erinnerung ist noch das 1:2 in der Hinrunde, als Holstein Kiel sich spät das entscheidende Tor fing. Allerdings geht es für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in Kiel um nahezu nichts mehr: Der Aufstieg ist bei acht Punkten Rückstand auf Platz drei nur noch eine theoretische Möglichkeit. Schlagen die Störche daraus Kapital?