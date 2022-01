Gelsenkirchen

Mit einem Kracher begann für Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr) das Pflichtspieljahr in der Zweiten Fußball-Bundesliga: Die Störche waren beim siebenmaligen deutschen Meister und mehrmaligen Champions-League-Teilnehmer FC Schalke 04 zu Gast. Erstmals traten die Störche in der Veltins-Arena an. Ein Sieg „auf Schalke“ gelang der KSV jedoch nicht. Die Mannschaften trennten sich am Ende 1:1.

In der Hinrunde verlor Holstein Kiel gegen den FC Schalke 04

Zu Hause hatte es für Holstein in der Hinrunde im August eine 0:3-Pleite gesetzt. Zweimal war Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde erfolgreich.

Holstein Kiel gegen Schalke 04: Der Liveticker zum Nachlesen