Zwei Trainer, ein Szenario: Die Lage, in der Marcel Rapp bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel als Cheftrainer übernommen hat, gleich fast genau der, in der Julian Nagelsmann 2016 sein Amt in Hoffenheim antrat. Setzt Rapp, wie Nagelsmann zuvor U 19-Coach der TSG, nun auch auf die gleichen Maßnahmen?