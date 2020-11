Kiel

Routinier van den Bergh hatte an seinem 34. Geburtstag und in seinem 200. Zweitligaspiel in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen, nachdem er Heidenheims Stürmer Christian Kühlwetter gefoult hatte. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) verurteilte den Linksverteidiger daraufhin wegen rohen Spiels zu zwei Spielen Sperre. Holstein Kiel hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Umbau der Abwehr erforderlich

Van den Bergh wird den Störchen damit sowohl im Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Sonntag, 29. November, 13.30 Uhr) als auch im Heimspiel gegen den VfL Bochum (Freitag, 4. Dezember, 18.30 Uhr) fehlen. Ein zweiter etatmäßiger Linksverteidiger steht nicht im Kieler Kader, Linksfuß Marco Komenda befindet sich nach Fußbruch noch im Aufbautraining. Auch Rechtsverteidiger Phil Neumann wird in Hannover rotgesperrt fehlen.

Die KSV hatte am Sonnabend nach van den Berghs Platzverweis (90.+2) noch den 2:2-Ausgleich kassiert (90.+4), nachdem die Störche in der 87. Minute noch mit 2:0 in Front gelegen hatten.