Holstein Kiel: Omilade erste Frau im Aufsichtsrat – Jurgeleit-Comeback

Kiel

Die Störche holen sich großen Fußball-Sachverstand in ihr oberstes Kontrollgremium: Daniel Jurgeleit, ehemaliger Spieler, Trainer und Sportchef des Klubs, ist am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung von Holstein Kiel ebenso neu in den Aufsichtsrat gewählt worden wie Navina Omilade – die damit die erste Frau überhaupt in solcher Funktion beim aktuellen Zweitligisten ist.

Omilade, 40 Jahre alt, 61-malige deutsche Nationalspielerin, früher bei Turbine Potsdam und beim VfL Wolfsburg aktiv, arbeitet seit 2020 in Kiel im Bereich Sportkooperationen der IKK. Die zweimalige Europameisterin, zweimalige Champions-League-Siegerin und dreimalige Deutsche Meisterin war vom Wahlausschuss angefragt worden, rückte auf die Vorschlagsliste – und wurde mit den anderen Kandidaten en bloc mit deutlicher Mehrheit der rund 250 anwesenden Mitglieder gewählt.

Präsidium soll Satzungsänderungen rechtssicher vorbereiten

Der zuvor fünfköpfige Aufsichtsrat besteht nunmehr aus sechs Personen. Die Rechnung: zwei rein, einer raus. Axel Hüsgen schied nach 15 Jahren im KSV-Kontrollorgan aus, er hatte sich nicht mehr aufstellen lassen. Ansonsten viermal Kontinuität: Gerhard Lütje, Hermann Langness, Walter Jonat und der Vorsitzende Stefan Tholund sind weiter dabei. Nunmehr ergänzt um zwei Menschen mit ausgewiesener Fußball-Expertise. Über ein mögliches Engagement von Jurgeleit hatte KN-online zuvor schon berichtet.

Die zuvor vielbeachteten Tagespunkte – die Anträge aus den Reihen der Fans, das Bekenntnis zu 50+1 ebenso in der Satzung zu verankern wie die geschlechterparitätische Besetzung des Aufsichtsrats – wurden vergleichsweise geräuschlos abgehandelt. Zuvor hatte man sich auf ein Vorgehen verständigt, das am Dienstagabend dann auch so beschlossen wurde: Das Präsidium erhält den Auftrag, die Satzungsänderungen bis zur nächsten Mitgliederversammlung rechtssicher vorzubereiten. Dann soll final entschieden werden.