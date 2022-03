Abuja

Mittelstürmer Kwasi Wriedt vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist mit der Nationalmannschaft Ghanas die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gelungen. Am Dienstagabend reichte den „Black Stars“ dank der Auswärtstorregel ein 1:1 gegen das favorisierte Nigeria. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. Wriedt postete am Dienstagabend auf seinem Instagram-Kanal Videos von der Party in der Mannschaftskabine, die schon auf dem Platz direkt nach Abpfiff begonnen hatte.

„Otschi“ Wriedt kurz vor Schluss eingewechselt

Thomas Partey (10.) hatte die Ghanaer in Abuja früh in Führung gebracht, William Troost-Ekong (22.) sorgte zwar schnell für den Ausgleich, der im heimischen Stadion aber nicht genügte. Wriedt, der im Winter vom niederländischen Erstligisten Willem II an die Förde gewechselt war, wurde wie schon im Hinspiel am Freitag kurz vor Schluss eingewechselt. Es war sein fünfter Länderspieleinsatz für Ghana, das nun direkt für die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar stattfindende Weltmeisterschaft qualifiziert ist.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob dann auch Holsteins Wriedt im Aufgebot steht? Schon bei der WM 2018 in Russland war mit dem damaligen KSV-Mittelfeldspieler Jae-sung Lee (jetzt 1. FSV Mainz 05) ein Storch beim Kontinentalturnier dabei. Der Südkoreaner spielte in allen drei Spielen, auch beim 2:0-Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft. Eine persönliche Bilanz, gegen die sicher auch Wriedt nichts einzuwenden hätte.