Aue

Viel mehr Drama geht nicht! Mit 3:2 gewinnen Last-Minute-Störche im Schneetreiben von Aue. Fast gibt Holstein nach einer 2:0-Führung in Überzahl noch einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand – dann rettet Winter-Neuzugang „Otschi“ Wriedt mit seinem ersten KSV-Tor drei Punkte, die wohl endgültig alle Abstiegssorgen aus dem Storchennest vertreiben.

Erzgebirge Aue mit rauer Gangart gegen Holstein-Elf

Die Rasenheizung im Erzgebirgsstadion hatte es noch rechtzeitig zum Anpfiff geschafft, den Schnee zu vertreiben. Auf seifigem Untergrund ging’s los – perfekt für Grätschen à la „Zeichen setzen im Abstiegskampf“. Holstein-Angreifer Benedikt Pichler bekam das nach neun Minuten als erster zu spüren, wurde rüde von Gaetan Bussmann gelegt. Willkommen im Schacht – Gelbe Karte und nur ein Vorgeschmack auf die Auer Gangart in dieser Partie.

Die KSV hatte im 3-5-2 in den ersten Minuten noch kleinere Probleme mit dem Pressing der Veilchen, kam aber stetig besser in die Abläufe. Kapitän Alexander Mühling, nach Gelbsperre wieder an Bord, brachte Fin Bartels in Position (4.), FCE-Torhüter Martin Männel schnappte gerade noch Fabian Reese den Ball weg (7.), Mühlings Schuss nach Ecke abgeblockt (12.) – die ersten Annäherungsversuche der Kieler auf das Tor der Hausherren.

Es folgte die 19. Minute, die greifbar machte, welches Team gerade Richtung Tabellenende taumelt und welches auf einer Erfolgswelle durch die Zweite Liga reitet. Zunächst: Aues Prince Osei Owusu, der nach einem Mega-Bock von Simon Lorenz an KSV-Keeper Thomas Dähne scheiterte. 20 Sekunden später: Reese mit unwiderstehlicher Bewegung gegen John Patrick Strauß, einem Hybrid aus Torschuss und Traumpass an den Fünfer, Fin Bartels – unter der Woche mit 35. Geburtstag und Vertragsverlängerung – lenkte den Ball zum 1:0 ins Tor.

Aue ärgerte sich, schüttelte sich, wehrte sich – aber dem FCE fiel nichts ein. Einzelkämpfer Owusu verlor sich in der Holstein-Abwehr. Stattdessen die KSV mit Effektivität am Limit: Julian Korb mit Platz auf der rechten Seite, scharfe Flanke – und Aues Routinier Sören Gonther fälschte den Ball ins eigene Tor ab (38.).

Bitter für Aue. Soufiane Messeguem ließ den angestauten Frust an Phil Neumann ab: Eine böse Grätsche von hinten in die Beine – Schiedsrichter Florian Heft schickte den Offensivspieler mit Rot vom Feld (42.). Eigentlich die Vorentscheidung...

Doch Holstein musste noch zittern, weil das Team in Überzahl nachlässig agierte, weil Aue bis zuletzt nicht aufsteckte. Beinahe aus dem Nichts fiel der Anschluss durch Nikola Trujic (79.), der eingewechselte Jan Hochscheidt jagte fünf Minuten später den Ball nach Halbfeld-Freistoß mit seinem ersten Kontakt neben den rechten Pfosten – 2:2. „Obwohl man gewonnen hat, ist man etwas fassungslos, wie wir nach einer 2:0-Führung Aue ins Spiel zurückkommen lassen“, sagte Torschütze Bartels nach der Partie.

„Otschi“ peitscht und schießt Holstein zum Siegtreffer

Doch auch Holstein hatte seinen Joker. 90. Minute: Nach einer Ecke holte Mühling den Ball runter, bediente am kurzen Pfosten Wriedt, Abschluss aus kurzer Distanz, 3:2! Die KSV im Glück! „Das spricht für sich, dass ,Otschi’ sich nach dem 2:2 den Ball schnappt, sagt, ,es ist noch nicht zu Ende’ und dann noch das entscheidende Ding macht“, lobte Mühling Matchwinner Wriedt. „Dreckiger Sieg passt zu dem, wie wir gerade aussehen“, schob der KSV-Kapitän hinterher. Von dem Weiß der Holstein-Trikots war nach diesem Spiel nicht mehr viel zu sehen.