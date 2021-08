Kiel

Missverständnis! Eine wenig schmeichelhafte Berufs-Beschreibung, die Patrick Erras vorauseilte, ehe er am 2. Juli beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel einen Dreijahresvertrag unterzeichnete. Eine Image-Hypothek, die der 26-Jährige aus seinen zwölf Monaten beim Bundesliga-Absteiger Werder Bremen mit im Gepäck führte. Bei den Störchen tritt er das Erbe des gleichaltrigen Jonas Meffert im strategisch bedeutsamen defensiven zentralen Mittelfeld an. Ein Missverständnis?

Patrick Erras ist bei Holstein Kiel derzeit Stammspieler

In Kiel ist Erras unter Cheftrainer Ole Werner bislang Stamm-„Sechser“. Hat in den bislang drei Pflichtpartien für Holstein inklusive der zwei Pokalstunden von Flensburg bereits 274 Minuten gespielt. In Bremen waren es nur 88 Minuten Einsatzzeit – während der gesamten, für ihn auch von Verletzungen geprägten Saison.

Für den 1,96-m-Hünen, der mit seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter ein neues Domizil in Schwentinental gefunden hat, ist das Kapitel Werder abgehakt. Und der Begriff „Missverständnis“ sei ihm ohnehin egal. Er könne schließlich nicht ändern, was gesagt oder geschrieben werde. „Das vergangene Jahr ist für alle in Bremen unglücklich gelaufen. Es fühlt sich super an, wieder auf dem Platz zu stehen“, so Erras.

Noch allerdings ist er nicht der unumstrittene Feldherr vor der Viererkette, den Meffert in seinen drei Jahren an der Förde gegeben hat. Das Metronom im Mittelfeld, von den jeweiligen Coaches stetig als defensiv wie offensiv handlungsschneller Impulsgeber gewürdigt.

Doch der Statistik-Vergleich vermittelt Hoffnung, dass der lange Schlaks aus Franken bei weiterer Matchpraxis künftig eine ähnlich wichtige Rolle wie sein für 500 000 Euro Ablöse zum HSV gewechselter Vorgänger einnehmen kann. Meffert kam in seinen 34 Spielen der vergangenen Serie auf eine durchschnittliche Passquote von 91 Prozent und eine Zweikampfquote von 58,7 Prozent. Erras‘ Daten beim 0:3 gegen Schalke am zweiten Spieltag dieser Saison: Passquote 95 Prozent, Zweikampfquote 57 Prozent.

Erras über Meffert-Vergleich: „Sind unterschiedliche Spielertypen“

Für Erras sind derartige Zahlenspielereien von begrenzter Aussagekraft, auch weil „wir unterschiedliche Spielertypen sind“. Vielmehr legt der 13 Jahre für den 1. FC Nürnberg spielende Profi den Fokus auf das Hier und Jetzt. Auf den veritablen Fehlstart des Zweitliga-Schlusslichts mit null Punkten und null Toren. Er sagt: „Natürlich sind wir nicht zufrieden mit unserem Start. Aber es ist noch lange kein Grund, nervös zu werden. Es gilt für uns, alle Sinne zu schärfen und sich noch mehr auf sich selbst zu konzentrieren.“

Verleiht der jüngste 4:2-Pokal-Erfolg, der erste Pflichtspielsieg dieser Serie, den in Flensburg keineswegs überzeugenden Störchen für das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Jahn Regensburg (sechs Zähler, 5:0 Tore) neue Flügelkraft? „Wir haben schon gegen Schalke eine gute Leistung geboten. Bis auf unsere Aktionen in den Strafräumen. Und im Pokal zählt nur das Weiterkommen. Dieses Erfolgserlebnis ist hoffentlich mehr als nur ein Silberstreif am Horizont“, sagt Erras.

Erras hat gegen Regensburg immer nur Remis gespielt

Er selbst hat im Nürnberger Trikot in zwei Duellen mit dem SSV Jahn nicht verloren. Allerdings auch nicht gewonnen. 2:2 und 1:1 lauteten die Endergebnisse. „Es wird Zeit, dass sich da was dreht. Das ist auf jeden Fall ein gefährlicher Gegner. Eine gut eingespielte Mannschaft mit einem klaren System.“

Erras‘ Nachsatz, die Punkte sollen bei einem Heimspiel natürlich in Kiel bleiben, versteht sich von selbst. Im Optimalfall mit einem Treffer von ihm – und dies sehr gerne nach einem ruhenden Ball: „Gegen Schalke hatte ich schon eine gute Möglichkeit. Es wird Zeit für ein Standard-Tor von uns und nicht nur gegen uns. Das steht auf meiner, aber besonders auf unserer gemeinsamen To-Do-Liste ganz weit oben.“ Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen: Jonas Meffert verbuchte in der grandiosen Kieler Vorsaison weder einen Treffer noch eine Torvorlage.