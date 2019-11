Lion Lauberbach: Holsteins „Phantom“ will nicht wegrennen

Kiel

Marek Mintal war in der Bundesliga nur als das „ Phantom“ bekannt. Der Stürmer, der lange Jahre beim 1. FC Nürnberg spielte, konnte über 90 Minuten vom Radar der Zuschauer und der gegnerischen Abwehrreihen verschwinden – um aus dem Nichts zuzuschlagen. 75 Tore hat Mintal für den Club erzielt. Und keiner weiß warum.

Ein bisschen wie bei Mintal ist es auch bei Lion Lauberbach – mal vom prall gefüllten Treffer-Konto abgesehen. Lauberbach findet in der Wahrnehmung von Fans und Beobachtern seit seinem Wechsel im Sommer vom FSV Zwickau zu Holstein Kiel noch gar nicht richtig statt. Dabei hat er schon neun Einsätze in der laufenden Zweitliga-Saison gesammelt. Zeit, Lion Lauberbach auftauchen zu lassen und auf dem Radar sichtbar zu machen.

Also, wer ist er, der Kieler Minutenhamster? Zunächst einmal: eine richtige Kante. 1,94 Meter misst Lauberbach, gebürtiger Erfurter, 21 Jahre alt. Er besitzt den Körper eines Profis. Und den Durchsetzungswillen. Bei Rot-Weiß Erfurt durchlief er die gesamte Jugendabteilung, schaffte 2017 den Sprung in die erste Mannschaft. Als die aus der Dritten Liga abstieg, schaffte Lauberbach den Klassenerhalt: Wechsel nach Zwickau zum FSV.

Die letzte Patrone in der Schlussphase

An beiden Stationen gelang ihm nach den normalen Anpassungsschwierigkeiten eines jungen Spielers den Durchbruch bei den Profis. 23 Spiele für RWE, 27 für Zwickau. Beim FSV erzielte er seine vier Tore alle in der Schlussphase der Saison 2018/19. Und in Kiel? „Auch wenn das hier eine andere Liga ist, ist die Ausgangslage ähnlich“, sagt Lauberbach, der die Ruhe bewahrt. In der Überzeugung, dass seine Zeit kommen wird.

Bislang hat er sich kaum zeigen können. Denn zur Wahrheit seiner neun Einsätze gehört auch, dass Lauberbach oft die letzte Patrone in der Schlussphase ist. Eine Minute, zwei Minuten, vier, sieben – so lang wie gegen den FC St. Pauli, als er sogar in der Startelf gestanden und eine Halbzeit gespielt hatte, durfte er nie wieder ran.

Grund zum Frust? Nein, wiegelt Lauberbach ab. „Ich habe nicht erwartet, in die Mannschaft zu kommen und direkt jedes Spiel zu machen“, sagt er. Neu in der Liga, neu in der Stadt – es brauche eben seine Zeit. „Aber natürlich will jeder Fußballer möglichst viel spielen.“

Steckbrief: Lion Lauberbach Geburtsdatum: 15. Februar 1998 Geburtsort: Erfurt Größe: 1,94 Meter Position: Sturm Vertrag bei Holstein bis: 30. Juni 2022 Bisherige Vereine: Rot-Weiß Erfurt Jugend (ab 2006), Rot-Weiß Erfurt (2017/18, 23 Drittliga-Spiele, ein Tor), FSV Zwickau (2018/19, 27 Drittliga-Spiele, vier Tore).

Ob eine Ausleihe im Winter eine Option wäre? Die Konkurrenz im Sturmzentrum und auf der Außenbahn ist groß. Lauberbachs Name fällt immer mal wieder, wenn es um Spielpraxis bei einem anderen Klub geht. „Man liest es natürlich und nimmt es wahr“, sagt Lauberbach, Vertrag bis 2022, aber er wolle „weiter dranbleiben, arbeiten und so viel wie möglich spielen. Wenn ich in eine neue Mannschaft komme, möchte ich mich da durchbeißen. Ich bin keiner, der vor so einer Aufgabe wegrennt.“

Sportdirektor Uwe Stöver schließt Abgänge nicht aus

Vielleicht fehlt auch nicht viel zum Durchbruch, eine entscheidende Aktion. Ein Treffer. „Ein Stürmer wird vor allem an seinen Toren gemessen“, sagt Lauberbach. „Auch wenn ich in den wenigen Spielminuten nicht häufig in die Situationen komme, würde es einfach mal guttun, ein Tor zu machen. Das könnte eine Befreiung sein.“

Und es ist nicht so, dass das nicht auch den Störchen guttun würde. Gerade jetzt, in den anstehenden Wochen, die über den Kieler Weg in dieser Saison mitentscheiden. Sonnabend (13 Uhr, im KN-Liveticker) geht es zu Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden, eine Woche später nach Dresden zum Vorletzten. Danach gastiert Aufsteiger Osnabrück im Holstein-Stadion (7.12.).

„Jetzt kommen Gegner, die tabellarisch mit uns auf Augenhöhe sind“, sagt Lauberbach. „Das sind zwar keine Pflichtaufgaben, aber hier wäre es schon wichtig zu punkten. Da können Kleinigkeiten entscheiden.“ Tore zum Beispiel. Vielleicht ja von ihm, Lion Lauberbach, dem Mann unterm Radar.

