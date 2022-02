Kiel

Ist das etwa schon ein Zeichen? Freitagabend, Tatort Instagram. Phil Neumann, eine der heißesten Aktien von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, postet im sozialen Netzwerk zwei Fotos vom 3:2-Sieg bei Erzgebirge Aue. Darunter: etliche Kommentare von KSV-Fans, die sich vom Verteidiger die Verlängerung des auslaufenden Vertrags wünschen – alle von Neumann versehen mit einem „Gefällt mir“. Ein untrügliches Signal. Oder doch nicht?

Zurück in der analogen Welt, Dienstagmittag, Training von Holstein Kiel. Nachfrage bei dem, der es wissen muss, was das nun heißt – bei Neumann selbst. „Das hat nichts zu bedeuten, ich like häufig die Kommentare der Fans unter meinen Beiträgen“, sagt er und lacht verlegen. „Es freut mich aber natürlich ungemein, dass die Fans so hinter mir stehen und mich gern weiter hier sehen würden. Das kommt gut an bei mir.“

Neumann mit Holstein Kiel im Flow: „Das nächste Ziel sind die 40 Punkte“

Neumann ist gerade so etwas wie die härteste Nuss für die Kieler Kaderplaner. Der Abwehrmann, seit 2019 bei Holstein, hat eine herausragende Entwicklung genommen – zu herausragend, um schnell mal so verlängern zu können. Neumann, kräftig, pfeilschnell, technisch stark, hat seinen Markt. Werder Bremen soll interessiert sein. Im Sommer wird er 25. Bestes Alter für den nächsten Schritt. Verlängerung in Kiel also ausgeschlossen? Nein, entgegnet Neumann, ausschließen könne er das „auf keinen Fall. Ich fühle mich hier wohl, es macht einfach Spaß in dieser Mannschaft. Jetzt kommen noch die Erfolge dazu. Ich bin weiter in Gesprächen mit dem Verein.“

Das ist Holsteins Pfund, die „Soft Power“. Nicht das große Geld, aber der große Fußball. Den spielen sie jetzt wieder regelmäßig, rauschen durch die Rückrunde. Die Störche sind heiß, wollen mehr. Auch Neumann formuliert das nach jüngst drei Siegen am Stück offen: „Wir wollen im Flow bleiben und gegen Karlsruhe (Sbd., 13.30 Uhr, d. Red.) die nächsten drei Punkte holen. Dann werden wir nach und nach immer weiter nach oben schauen. Das nächste Ziel sind jetzt die 40 Punkte. Aber die Saison ist noch lang.“

HSV, Werder – und dann? „Der Rest der Liga lässt immer mal wieder Punkte liegen“

Lang genug, um oben anzugreifen? „Man sieht, wie viele Punkte wir jetzt schon in der Rückrunde gutgemacht haben. Ich glaube, da ist in dieser Saison noch einiges möglich“, sagt Neumann – und schielt zumindest noch mit einem Auge auf Rang drei: „Bremen und Hamburg haben einen Lauf und scheinen uneinholbar, aber der Rest der Liga lässt immer mal wieder Punkte liegen.“

Das ist eine Ansage. Aber sie steht ihm zu, er unterfüttert sie mit konstanten Leistungen – seit dem 3:0 gegen St. Pauli nun auch in seiner Paraderolle, als halbrechter Teil einer Dreierkette. „Ich habe hier in den letzten zweieinhalb Jahren überwiegend rechts gespielt“, sagt Neumann „aber in der Innenverteidigung bin ich großgeworden, das ist auch meine Lieblingsposition.“ Merkt man. Spieleröffnung, Andribbeln, Herausrücken, Zweikampfführung – das sieht schon sehr organisch aus.

Hinzu kommen seine als Rechtsverteidiger erlernten Fähigkeiten, sein Zug nach vorne, seine Dynamik im Eins-gegen-Eins. Wie gegen Aue, als Neumann am chancenlosen Soufiane Messeguem vorbeimarschierte, den Tritt in die Wade kassierte – Rot. Danach gab’s etwas Ärger. Neumann klärt auf: „Ich wurde von den Fans ausgebuht. Ich habe nur in Richtung der Fans gefragt, was das jetzt soll. Ich habe die Rote Karte ja nicht absichtlich provoziert. Der Schiedsrichter sagte mir dann, ich solle die Zuschauer nicht aufheizen.“

Referee Florian Heft gab Gelb für Neumann. Verschmerzbar. Bei Holsteins letzten Gastspiel in Aue im Oktober 2020 hatte er selbst noch früh Rot gesehen. Diesmal zog er ein Foul, das zum Platzverweis führte – auch ein wenig bezeichnend für Neumanns Entwicklung. „Es war auch noch an genau derselben Stelle“, sagt er lachend über den Ort des Fouls auf dem Platz im Erzgebirgsstadion. Und: „Ich bin da ein bisschen erfahrener geworden.“

Wohin er diese Erfahrung nun trägt, wen er nach der Saison damit bereichert, das bleibt für den Moment ungewiss. Neumann überlegt, sortiert für sich die Zukunft. Es fällt ihm nicht leicht – vor allem, wenn die Fans ihn so wertschätzen, ob nun bei Instagram oder anderswo. Ob der Zuspruch die Entscheidung schwerer mache? „Ja“, sagt Neumann, und geht. Erst einmal nur in Richtung Kabine.